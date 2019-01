Památník slaví příchod jara

V památníku Petra Bezruče se ve čtvrtek 8. března uskuteční od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin workshop pro veřejnost. Jeho náplní bude kromě jiného i přehled žen, které nejvýznamněji zasáhly do básníkova života, a četba jeho milostných básní. Další akcí budou dva nedělní rodinné programy 18. a 25. března vždy od 14 do 16 hodin. Nabídnou tvůrčí dílnu s výrobou starobylé velikonoční dekorace „líto“, zdobení velikonočních vajíček a vyprávění o symbolice velikonočních svátků, o lidových zvycích nebo o tom, jak dříve děti prožívaly Velikonoce. Místo na zvolenou akci je dobré předem rezervovat na tel. číslech 553 625 024, 778 527 815. (jih)