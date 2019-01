Do chovatelského areálu v Ludgeřovicích se o třetím listopadovém víkendu slétnou pestrobarevní exotičtí ptáci i kanáři. V sobotu 17. a v neděli 18. listopadu se zde totiž bude konat další ročník soutěžní výstavy zmíněného ptactva, a to i s mezinárodní účasní. Zájemci se mohou přijít pokochat pohledem na barevné opeřence vždy v době od 8 do 17 hodin.