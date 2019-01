Hned na dvě zajímavé přednášky mohou zájemci vyrazit ve čtvrtek 25. října do opavského klubu Art. Tu první s názvem Neandrtálec a mamut uvede Petr Neruda. Zdeňka Nerudová pak povypráví o posledních mamutech na Moravě a jejich lovcích. Posluchači se dozví například to, co se vlastně před patnácti tisíci lety stalo, že mamuti tak náhle zmizeli. Akce začíná v 18 hodin, vstup je volný.