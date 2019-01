Přes kosti mrtvých v Míru

Po pátečním promítání na Hradci bude ještě jedno v nezvyklou dobu, Opavský filmový klub uvádí ve čtvrtek v kině Mír polský snímek Přes kosti mrtvých. Zatímco zajímavý polský film Poslední rodina byl režijním debutem, tentokrát jde o počin nejen u nás dobře známé Agnieszky Hollandové.

Je to režisérka, která studovala v Praze a která se nebojí zpracovat ani obtížné téma z českých moderních dějin, jak dokázala oceňovaným filmem o Janu Palachovi Hořící keř. Český prvek v uváděném filmu Přes kosti mrtvých zastupuje Miroslav Krobot v roli entomologa, znalce hmyzích feromonů.

Hlavní roli má ale činorodá učitelka angličtiny v důchodu paní Janina Dušejková (Agnieszka Mandatová), která má zálibu v horoskopech a podezření, že podivná úmrtí lidí i zvířat v jejím okolí nebudou jen souhrou náhod. Mohla by to být klasická detektivka se šťouranvým vyšetřovatelem-amatérem, ale to by film nesměla natočit Agnieszka Hollandová, v jejímž pojetí se stává spíše morální sondou do uzavřené nepřátelské komunity a kritikou možnosti potrestat zlo oficiální právní cestou.

Snímek Přes kosti mrtvých uvádí kino Mír večtvrtek od 18 hodin.