Přijďte na Saulova syna do opavského Míru

Málokterý filmový debut vzbudil takový rozruch a posbíral tolik ocenění jako Saulův syn. Sice se tak stalo před dvěma, resp. třemi lety, ale Opavský filmový klub využívá možnost jej promítnout, neboť se bezesporu jedná o snímek, který vstoupí do dějin kinematografie. Režisér László Nemes svým prvním celovečerním filmem jistě překvapil, ale při seznámení s jeho předchozími aktivitami to bylo překvapení očekávatelné. Nemes se sice narodil v Budapešti, ale s otcem režisérem vyrůstal v Paříži, kde experimentoval s žánrem hororu. Vystudoval historii, mezinárodní vztahy a scenáristiku a dva roky pracoval jako asistent režie u slavného Bély Tarra. Při studiu režie v New Yorku získal podporu pro natočení svého celovečerního debutu. Už v krátkých filmech si vyzkoušel novátorskou metodu snímání jakoby z pohledu protagonisty, která připomíná styl videoher a která se ukázala jako ideální pro zachycení příběhu z koncentračního tábora. Je nesmírně realistický právě díky tomu, že vidíme dokonce i málo z toho, co vidí Saul. A tušená hrůza je daleko intenzivnější než ta explicitně předvedená, jak vědí všichni příznivci hororů.

Snímek Saulův syn uvádí kino Mír dnes od 18 hodin.