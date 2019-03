V prostorách obecního domu ve Starých Těchanovicích bude v sobotu 23. března vonět slivovice. Od 18 hodin se zde totiž koná další ročník akce s názvem Košt slivovice a ovocných pálenek. Zájemci, kteří by se chtěli do klání o nejlepší destilát zapojit, musí své soutěžní vzorky přinést do středy 20. března na obecní úřad. Každý soutěžící se pak zároveň stane také porotcem. K dobré pohodě a zábavě zahraje Ziggy. Vstupné činí 80 korun.