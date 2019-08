Prohlédněte si opravený Müllerův dům

Tipem na sobotní či nedělní den může být návštěva opavského Slezského zemského muzea. Spadá pod něj totiž také nově zrekonstruovaný Müllerův dům. Komentované prohlídky budovy se konají každou sobotu a neděli vždy v 10 a v 15 hodin, a to až do 7. prosince. Do Müllerova domu se vstupuje přes Historickou výstavní budovu muzea. Müllerův dům byl neodmyslitelnou součástí opavského hradu. Prošel mnoha stavebními proměnami – od hradní kuchyně, přes sýpku, dům zámeckého správce až po Legionářské muzeum.