Proleťte se s ptáky přes Kavkaz

Muzejní preparátor Michal Jakubec v úterý popovídá o svých nevšedních zážitcích z pozorování ptačí fauny dalekých zemí. Přednáška se uskuteční od 17.45 hodin v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea. Projdete se s ním pohořím Kavkazu po jedné z nejkrásnějších pětitisícovek s názvem Kazbeg. Tato hora je zároveň vyhaslou sopkou. Dále se během vyprávění podíváte do vyprahlých nížin na jihu Arménie a do rozlehlé oblasti rybníků poblíž hranic s Tureckem, odkud uvidíte bájnou horu Ararat. Pokračovat budete okolím Jerevanu až do horských lokalit poblíž vrcholu čtyřtisícového Mt. Aragatu. Vstup bude zdarma.