Prožijí den na bruslích

Pizza Kobeřice dětem. To je název akce, která se uskuteční tento čtvrtek v Kobeřicích. Jedná se o sportovní den na inline bruslích pro děti do 15 let. Sraz je v 8 hodin na fotbalovém hřišti v Kobeřicích. Vše bude probíhat formou zábavy a nebudou chybět ani míčové hry, svačina či oběd. Akce končí v 16 hodin. Cena činí 280 korun, za dítě se platí na místě. S sebou musejí děti mít brusle, přilby, lahve na pití, tenisky a kartu pojištěnce, případně její kopii. Zájemci se mohou přihlásit na čísle 601 171 991 nebo na mailu kamil.glabazna@seznam.cz