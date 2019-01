Prvorepublikový Dýchánek na Ptačáku

V duchu letošního výročí 100 let od založení Československé republiky se ponesou i některé letní akce v Opavě. Například v sobotu 7. července proběhne v sadech Svobody od 14 hodin Dýchánek na Ptačáku. Na místě budou stylové kavárny a posezení, historický kolotoč, prvorepubliková pošta, k vidění bude ruční pražení kávy i lidé v dobových kostýmech. Od 15 do 19 hodin zpříjemní atmosféru swingový orchestr Dolbend, ve 20 hodin zahrají pražští Movebreakers. Program zakončí od 21.30 do jedné hodiny ranní DJ Viki.