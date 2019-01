Nejen knihy si mohou zájemci půjčit v Městské knihovně Vítkov. Novinkou v letošním roce je možnost zapůjčení také deskových her. O letních prázdninách je vítkovská knihovna otevřena vždy v pondělí a čtvrtek v době od 9 do 11.30 a od 12 do 17 hodin.