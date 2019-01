Sbor dobrovolných hasičů v Rohově pořádá v neděli 3. června od patnácti hodin na tamním sportovním hřišti akci s názvem Memoriál Huberta Hluchníka v požárním útoku mužů a žen. První tři místa v obou kategoriích memoriálu budou odměněna poháry. V kole o finanční odměny obce získají muži, kteří skončí do pátého místa částky od 1 500 do 300 korun, ženy, které se umístí na první až třetí příčce obdrží od 800 do 300 korun. (jih)