V Rohově v areálu na Kučakovci bude od pátku 14. do neděle 16. září probíhat výstava ovoce, zeleniny a domácích výrobků rohovských zahrádkářů. V pátek bude otevřeno od 18 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 14 do 18 hodin. Součástí výstavy bude prodej moravského burčáku a medu. Drobné občerstvení bude zajištěno.