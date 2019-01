Roman Skuhravý: Pomohlo by mi, kdyby mohlo hrát čtrnáct hráčů

Zápas s předposledním Varnsdorfem čeká v sobotu na opavské fotbalisty. Slezané jdou do utkání s týmem, za který hraje bývalý reprezentant Martin Fenin v roli velkého favorita.

„Varnsdorf jsem viděl ve čtyřech zápasech. Musím říct, že mají mladé mužstvo, a když ho jen trochu podceníme, budeme mít velký problém,“ začal hovořit o soupeři opavský trenér Roman Skuhravý. „Samozřejmě i on má problémy a toho budeme chtít využít. Bude to ale o maximální koncentraci z naší strany,“ podotkl opavský stratég.

K možné sestavě na zápas řekl: „Vybírat budu podle zdravotního stavu hráčů. Atmosféra v týmu je výborná, chlapci jsou pracovití a toho chceme co nejvíce využít. Pomohlo by mi, kdyby mohlo hrát čtrnáct hráčů. Sportovní forma je tam, kde jsme ji chtěli mít.“ Připraven by mohl být i doposud zraněný záložník Pavel Zavadil.

Utkání začíná v 18 hodin.