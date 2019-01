SFC Opava Konečně doma!

Konečně doma! Opavské fotbalisty čeká první domácí duel v Městských sadech, a to v rámci MOL cupu s Jihlavou. Pro muže, ženy, děti od 6 let a důchodce platí jednotné vstupné ve výši 50 Kč. Předprodej probíhá on-line v systému Ticketportal, a také v kamenné prodejně Sluna Opava (Horní náměstí 152/27, Opava) dle její provozní doby, tj. od pondělí do pátku v době od 8.30 do 17.00 hodin. Držitelé permanentních vstupenek mají vstup na pohárové zápasy zdarma. Mimochodem, permanentky na domácí utkání SFC jsou stále v prodeji. Na tribunu A stojí permice 2 100 Kč, na tribuny F, G, H pak 1 400 Kč. K dostání jsou na ve fanshopu každou středu od 15 do 17 hodin.