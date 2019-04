Školní statek bude plný narozených mláďat

Tradiční a hojně navštěvovaná akce Den země a mláďat si letos zapíše už svůj 18. ročník.

V areálu Školního statku při Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Opava se tentokrát uskuteční od čtvrtku 25. do soboty 27. dubna vždy od 9 do 17 hodin, v sobotu do 16 hodin. Hlavní součástí programu jsou jako obvykle výstavy mláďat hospodářských zvířat, některé z nich si mohou lidé třeba i pohladit.

„Chybět ale nebudou ani ukázky výcviku služebních psů, agility show, koňská čtverylka v podání žáků jezdeckého oddílu školy, sokolnické přehlídky nebo projížďky v historických kočárech,“ upřesňuje ředitel školy Arnošt Klein. Děti se mohou těšit na různé soutěže, připraveny budou i ukázky techniky a práce vojáků, policie či hasičů. Chystá se i velká ukázková a prodejní expozice léčivých rostlin, jejíž součástí budou i přednášky s workshopy o pěstování a použití léčivek pro veřejnost.