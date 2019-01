Slezské zemské muzeum v Opavě

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem vychází od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.

Otevřeno denně 8 – 18 hodin. Více na www.szm.cz.