Soutěžit budou menší i větší koně

Jezdecký klub Opava-Kateřinky pořádá na svém kolbišti od pátku 14. do neděle 16. června parkurové jezdecké závody s Národním pohárem pony 2019 České jezdecké federace.

Zahajovací páteční soutěže jsou určeny amatérským jezdcům a mladým koním. V sobotu začínají v úvodní části programu soutěže poníků v rámci národního poháru České jezdecké federace. Odpoledne přijdou na řadu soutěže velkých koní na překážkách od 110 cm do 115 centimetrů. V neděli bude kolbiště patřit dopolední vrcholné soutěži poníků od nejnižší po nejvyšší obtížnost a odpoledne zase velkým koním, zdolávajícím parkurové překážky do 130 centimetrů. V Národním poháru pony budou Jezdecký klub Opava-Kateřinky reprezentovat Václav a Anna Humplíkovi, kteří mají na svých kontech několik vítězství a předních umístění z minulého kola poháru v Martinicích. Začátky soutěží jsou naplánovány každý den na 9 hodin a průběžně budou pokračovat po celý den. Vstup pro návštěvníky je zdarma.