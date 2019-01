Sbor dobrovolných hasičů Palhanec už několik let stabilně organizuje akci s určitým nádechem recese - Spal si svůj stromeček. Proběhne také v letošním roce. A to konkrétně už tuto sobotu 12. ledna se začátkem ve 14.30 u místní hasičské zbrojnice. „Děláme to už asi šestý rok. Původně to vzniklo to tak, že jsme odstraňovali vánoční strom na Palhanci. Pálili jsme větve a řekli jsme si, že bychom z toho mohli udělat něco, čeho by se účastnilo více lidí. Zároveň jsme vyřešili to, že vyhozené stromky se nemusely odvážet do sběrných dvorů a podobně,“ komentoval velitel jednotky palhaneckých dobrovolníků Eduard Kolb, který vzápětí ještě dodal: „A akce v tomto stylu měla úspěch. Lidé své stromky nosili. Vytvořili jsme ohniště, kde si děti opekly špekáčky. Dali jsme si čaj a dospělí třeba i nějakou štamprli. Okolo padesátky lidí vždy přijde. Záleží to ale samozřejmě na počasí.“