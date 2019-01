Spisovatelka Eva Tvrdá přijde za seniory

Do Denního stacionáře pro seniory přijde ve čtvrtek 10. ledna spisovatelka Eva Tvrdá, která bude přítomným od 10 hodin předčítat ze své tvorby. Akci pořádá Charita Opava v rámci celoročních oslav svého kulatého výročí. Eva Tvrdá žije a tvoří na Hlučínsku a je autorkou desítky knih, mimo jiné též bestseleru Dědictví. Na něj pak navazovaly další úspěšné knihy Třešňovou alejí a Okna do pokoje. Tato Slezská trilogie se věnuje těžkým osudům lidí na Hlučínsku od 30. let 20. století do současnosti. Píše též pohádky pro děti, krátké povídky a zabrousila i do krimi. Je autorkou detektivního příběhu Mrtvou neměl nikdo rád, oceněnou Čestným uznáním Asociace autorů detektivní literatury. V únoru vydá novou knihu v žánru Silesia Noir s názvem Dlužná částka.