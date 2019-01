Vánoční svátky jsou zde a pokud řešíte, jak by mělo vypadat stolování třeba právě na štědrovečerní tabuli, možná vám poskytne odpověď expozice Stolování všední a sváteční, která má podtitul Příběh fajánse, majoliky a porcelánu. Stále ji hostí Historická výstavní budova Slezského zemského muzea v Opavě. Přístupná je vždy od úterý do pátku mezi 9. až 17. hodinou, a to až do poloviny května příštího roku.