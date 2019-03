Do pastoračního střediska minoritského kláštera v Masarykově třídě v Opavě se ve čtvrtek 21. 3. na chvíli vrátí oblíbená Burza dětského oblečení. Od 8 do 13 hodin si na ní maminky mohou za nízké ceny pořídit dětské oblečení, hračky nebo kočárky. Opavská Charita jim to umožní v rámci celoročního připomínání kulatého výročí svého vzniku pod názvem 30 dobrých skutků k 30 letům Charity Opava.