Středisko připravuje pro děti i příměstský tábor

Jarní prázdniny mohou děti od první třídy a výše v Opavě prožít na příměstském táboře, který pořádá Středisko volného času Opava. Na každý den od pondělí 11. do pátku 15. března je připraven zajímavý program, a to vždy v době od 8 do 16.30 hodin. V pondělí bude svedena bitva laserovými zbraněmi, v úterý navštíví děti kravařský aquapark, ve středu si užijí bowlingový turnaj a sportovní aktivity venku i v tělocvičně. Ve čtvrtek si mohou vybrat buď tanec nebo florbal, pátek se ponese ve znamení barev, kdy se děti naučí výtvarné techniky s barvami. Možné je zúčastnit se celého týdne, ale i pouze jednotlivých dní. Přihlášky je nutno odevzdat do 1. března, bližší informace na čísle 553 623 276 nebo na emailu souteze@svcopava.cz.