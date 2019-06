Street game festival nabízí sport, hudbu i zábavu

Areál U Hřiště v Opavě-Kylešovicích se stane v sobotu 15. června od 9 do 17 hodin dějištěm velké akce nazvané Street game festival, který spojuje sport, hudbu i zábavu. Vše bude probíhat pod širým nebem. „Celý festival je rozdělen do šesti zón, které se doplňují. Na své si přijde každý. Zóna turnajů je určena pro všechny, kteří chtějí prověřit své dovednosti a síly se soupeři,“ přibližuje organizátorka Tereza Černá. Turnaje budou celkem čtyři, a sice v plážovém volejbalu, basketbalu, florbalu a fotbalu. Doprovodný program obsahuje zbylých pět zón, kterými jsou zóna sportovní, dětská, zdraví, hudby a jídla a pití.

Na akci nebude chybět ani stánek Deníku, do kterého přijali pozvání opavští fotbalisté v čele s Pavlem Zavadilem. Mezi 13. a 14. hodinou se zde uskuteční jejich autogramiáda.

Od 19 hodin pak bude probíhat afterparty.