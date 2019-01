Stříbrné jezero ožije cyklistikou

V pořadí už sedmý ročník MTBcrossu se během pátku 29. a soboty 30. září pojede v okolí Stříbrného jezera v Opavě. Chybět by nemělo i několik cyklistických hvězd. Organizátoři si s přípravou zhruba dvoukilometrového okruhu dali velkou práci a účastníci se mají na co těšit. Zejména ti opavští se ocitnou v místech, kudy dříve neměli šanci projet.

„Letos se náš závod na horských kolech tady uskuteční už podruhé. Vždycky se na jaře střídá Mlýn U vodníka Slámy ve Lhotě u Háje ve Slezsku s podzimním podnikem na Sádráku. V tomto roce jsme se ale ve Lhotě potýkali s rozlitou řekou, proto se vše muselo přesunout do Opavy,“ líčil hlavní organizátor závodu Jan Krejčíř a vzápětí ještě dodal:

„Nechtěli jsme, aby se na jaře a na podzim startovalo na stejné trati. Uchýlili jsme se tak k různým úpravám. Okruh je tentokrát kratší, ale o to víc technicky náročný. Myslím si však, že trasa je ještě zajímavější. Ručně jsme prosekávali místa, kam několik desítek let nikdo nevstoupil. Byla to dřevorubecká práce.“

Na startu se objeví elitní biker Ondřej Zelený, jenž je evropským šampionem v cyklokrosu v kategorii Masters. Dále pak nesmíme opomenout nejlepšího cyklokrosaře z Opavska Matěje Lasáka a také vítěze minulého MTBcrossu Dominika Buksu.

„Letos jsme připravili novinku. Amatéři i profesionálové budou mít v sobotním hlavním závodě, který startuje ve 13.30, na rovnocenné úrovni. Obvykle favorité startovali z první řady a dojeli tak až do cíle. Nyní se ale jezdci budou vypouštět na trať podle startovních čísel. Věříme, že to je cesta k tomu, jak tento podnik ještě zatraktivnit,“ uvedl Jan Krejčíř.

V pátek se od 10.00 u Stříbrného jezera pojedou závody základních škol.