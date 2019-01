The Doors Live At The Bowl ’68

Záznam padesát let starého koncertu v kině na velkém plátně? Proč ne, když Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti Jima Morrisona. Píše se 5. červenec 1968 a The Doors nastupují na pódium legendárního Hollywood Bowlu, aby odehráli svůj nejslavnější koncert. Koncerty této legendy se jen málokdy obešly bez exhibic. Stejně tomu bylo v Hollywood Bowlu 1968, kde The Doors nechali jedinkrát zaznamenat celý svůj koncert. Jim Morrison a jeho parta ze sebe tehdy vydali to nejlepší.