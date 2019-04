V kulturním domě v Hlučíně bude ve čtvrtek 18. dubna od 18 hodin řeč o cestování. Postará se o to dobrodruh Tomáš Vejmola se svou stand up projekcí nazvanou Tuktukem z Thajska až na Moravu. Tuktuk je dopravní prostředek, přesněji řečeno motorizovaná tříkolka, která se využívá především v zemích jižní a jihovýchodní Asie jako taxi. Tomáš Vejmola si jeden takový v Thajsku koupil a přesně po roce s ním dorazil do svého domova v Hranicích na Moravě, přičemž se svým vozítkem ujel 13 tisíc kilometrů. Vstupenky jsou v předprodeji k dostání na www.smsticket.cz.