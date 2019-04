Užijte si jaro v rozkvétajícím se arboretu

Jaro v arboretu. Tak zní název tradiční akce, která je v Arboretu Nový dvůr připravena na sobotu 27. a neděli 28. dubna vždy od 10 do 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na víkend plný zábavy a her. Děti se mohou vyřídit na různých soutěžích, v tvořivé dílně si vyrobí ptačí budku nebo květinovou dekoraci. Součástí akce je také Den včely. Příchozí se seznámí se životem včel, k vidění budou třeba i ukázky úlů. Nebude chybět zajímavý doprovodný program včetně občerstvení. Jak v sobotu, tak i v neděli budou vždy od 15 hodin probíhat komentované prohlídky arboreta s dendrologem Miroslavem Frankem. Sraz zájemců je u vstupu do parku.