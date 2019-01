Už podvanácté se do Arboreta Nový Dvůr vrátila výstava tropických motýlů. V prostorách pěstebních skleníků arboreta tak mohou zájemci obdivovat různé druhy motýlů, například perleťovce, atlasy, batolce nebo bělásky. Pozornosti by neměli uniknout ani morfa, která uchvátí blankytně modrými křídly. Kdo bude mít štěstí, může být na vlastní oči svědkem toho, jak se motýli líhnou z kukel. Výstava trvá od 1. června do 1. července v době od 6 do 16 hodin.