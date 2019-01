V prostorách hlučínského Červeného kostela bude ve středu 27. září probíhat od 18 hodin vernisáž výstavy s názvem SA-MASAKR. Jejím autorem je absolventka oboru grafický design Anna Hrbáčová. K vidění budou její díla až do 15. října, a to vždy od čtvrtku do neděle od 12 do 17 hodin.