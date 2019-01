V Dobroslavicích budou kosit trávu na čas

Už poosmé změří v Dobroslavicích síly lidé při kosení trávy. Akce s názvem Dobroslavické kosení proběhne za obecní kuželnou v sobotu 25. srpna od 14 hodin. Soutěžit se bude celkem ve třech kategoriích: junioři (15 – 59 let), senioři (60 a více let) a samostatnou skupinu budou mít ženy. Klání spočívá ve třech disciplínách. Nejdříve budou mít soutěžící za úkol posekat pás trávy o rozměrech 9,6x2 metry vlastní kosou, přičemž kvalitu a nejrychlejší čas posoudí nezávislá porota. Ve druhé části vymění účastníci kosu za srp a pomocí něj se budou snažit za minutu posekat co nejvíce pažitu. Nakonec proběhnou i štafetové boje. Zájemci se mohou přihlašovat až do soboty 25. srpna. Občerstvení zajištěno.