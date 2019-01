V Hošticích vystaví slezské hrozny

Po tři dny bude na zámku ve Velkých Hošticích k vidění už třiadvacátý ročník výstavy Hrozny Slezska. Slavnostní zahájení pro zvané hosty proběhne v pátek 14. září v 17 hodin. V sobotu 15. září už může na výstavu zavítat v době od 13 do 19 hodin i veřejnost. Součástí bude také dožínkový průvod, od 14 hodin vystoupí soubory Vlašánky, Bobři nebo seniorky z Velkých Hoštic. Hrozny si budou lidé moci prohlédnout ještě i v neděli 16. září, a to od 11 do 18 hodin. Po celou dobu výstavy bude ke zpříjemnění atmosféry hrát cimbálovka z Háje ve Slezsku.