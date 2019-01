V knihovně vystoupí křižáci

V sále Knihovny Petra Bezruče vystoupí ve středu 7. listopadu od 18 hodin Pěvecký sbor Křížkovský. Koncert k 100. výročí vzniku ČSR a k 100. výročí narození dlouholetého sbormistra profesora Františka Růžičky připravili jeho členové. Kromě skladeb z děl českých mistrů zazní v premiéře Lukášova skladba No Man is an Island, kantáta Česká píseň Bedřicha Smetany a řada úprav lidových písní. Sóla přednesou Jana Hulvová, Marie Košárková a Karel Kostera, koncert řídí a na klavír doprovází Karel Holeš.