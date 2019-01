Kobeřičtí zahrádkáři si pro veřejnost připravili tradiční výstavu. Jejich výpěstky v podobě ovoce a zeleniny mohou přijít zájemci zhlédnout v sobotu 15. září od 14 do 18 hodin, v neděli 16. září pak od 10 do 12 a od 14 do 18 hodin. Výstava se uskuteční v areálu kluboven svazu zahrádkářů a invalidů. Občerstvení bude zajištěno.