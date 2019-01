V opavském Míru se bude promítat snímek Climax

Opavský filmový klub začne pravidelné pondělní promítání v novém roce pěkně zostra drogovým tanečním hororovým muzikálem (přístupným od osmnácti let!) Climax. Jestli si myslíte, že něco takového jste ještě neviděli, budete mít pravdu. My pak dodáváme: a hned tak zase neuvidíte. V každém případě jde o možnost seznámit se s režisérem Gasparem Noé, který je zástupcem tzv. nového francouzského extrémního filmu. Má jak své nadšené fanoušky tak zapřísáhlé odpůrce a už taková polarizace je hodna pozornosti. Ve snímku Climax se dvě desítky mladých tanečníků kdesi na samotě pod vedením slavné choreografky připravují na zámořské turné. Jenže během jednoho z večírků kdosi hodil do sangrie drogy a budoucí hvězdy moderního tance ztrácejí zábrany. Noé film dostříhal několik dní před jeho loňskou premiérou na festivalu v Cannes, kde získal kladné přijetí i ocenění. A mimochodem na festivalu se Noé při sledování Trierova hororu Jack staví dům údajně hlasitě smál. Tak asi tak...

Snímek Climax uvádí kino Mír v pondělí od 18 hodin.