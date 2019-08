Vandráci Révai s Liškou přijedou na štěrkovnu

Vandráci Vagamundos alias herci Pavel Liška, Jan Révai a kameraman Hynek Bernard tři měsíce brázdili na motorkách střední Ameriku. První dva jmenovaní přijedou v pondělí 19. srpna na Hlučínské jezero, kde na své cestopisné přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich pořadu na stanici Prima COOL. Prostor bude také na dotazy diváků i autogramiádu. Vítáni jsou také všichni na motorkách, babetách a dalších strojích. Akce začíná v 19 hodin, vstupenky jsou v předprodeji k dostání na pokladně hlučínského kulturního domu, v tamním infocentru a v prodejní síti Ticketstream.