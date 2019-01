Vánoční dozvuky ve Štáblovicích

Byť se konec ledna neúprosně blíží, Štáblovice se zítra ještě na chvíli přenastaví do vánočního módu. Známý sbormistr Karel Kostera z Nového Dvora u Stěbořic totiž ve štáblovickém kostele svatého Vavřince pořádá akci s názvem Vánoční dozvuky. Od 9.30 se představí společně s členy stěbořického pěveckého sboru. Zazní známé skladby, a to například ze mší Jana Jakuba Ryby nebo Eduarda Marhuly. Přítomen bude také místní duchovní správce Rudolf Friedl. „K tomuto člověku chovám velkou úctu. Jedná se o velmi zdatného kazatele a rovněž cestovatele, který zážitky ze svých cest sepisuje. Zároveň jde o pravidelného přispěvatele do katolického tisku,“ vysvětloval Karel Kostera, který se tradičně ujme role dirigenta.