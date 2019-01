Vánoční dárky, sladké pochutiny, zabijačkové klobásy, jelita a další speciality, svařák či dobrá káva. To vše a mnoho dalšího bude k zakoupení na vánočních trzích, které se uskuteční v neděli 2. prosince od 9 do 17 hodin v kulturním domě v Bolaticích. S vánočním pásmem písní a povídání se od 10 do 11 hodin představí soubor Burianky. Na místě bude pro děti připravena i tvořivá dílna.