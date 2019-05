Ve Štěpánkovicích oslaví den obce

Ve Štěpánkovicích se v sobotu 8. června uskuteční program k oslavám dne obce. Od 8 do 16 hodin budou probíhat sportovní turnaje v malé kopané, volejbale, tenise i šachu. Dále se dění přesune do atria tamní základní a mateřské školy, kde budou od 14 do 18 hodin k vidění ukázky leteckého modelářství, včelařský workshop, hasičská technika, děti se vyřádí na skákacím hradu nebo se projedou na ponících. Od 16 do 17.30 bude připraven animační zábavný program pro děti s klaunem, v 18 hodin vystoupí pop – gospelová kapela Good work. Program zakončí rocková skupina Mantl. Občerstvení zajištěno, vstup je volný.