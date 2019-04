Větřkovice, 6. 4. 2019

Historicky první Větřkovský košt slivovice se uskuteční v sobotu 6. dubna od 18 hodin v kulturním domě ve Větřkovicích. Chybět nebude občerstvení ani hudební doprovod v podobě cimbálové muziky. Obyvatelé Větřkovic, kteří by se chtěli zapojit do soutěže o nejlepší slivovici, musejí přinést vzorek o objemu jednoho litru do pátku 29. března do 12 hodin na obecní úřad. Vítězové se mohou těšit na odměnu.