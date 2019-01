Začít se připravovat na postupné stárnutí populace mají v plánu ve Vítkově. V této souvislosti zorganizoval městský úřad setkání u kulatého stolu, které se uskuteční už ve středu od 16 hodin v sále úřadu. Veřejně se bude projednávat téma stárnutí obyvatel města, a to na období následujících patnácti let. Město uvítá podněty a nápady veřejnosti, které by se mohly stát součástí výsledné koncepce.