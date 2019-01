Velké Hoštice slaví odpust

Třídenní oslavy odpustu se budou ve Velkých Hošticích odehrávat v areálu zámeckého parku. Začínají v pátek 22. června, a to letním kinem. Od 21.15 se promítne film Zdeňka Svěráka Po strništi bos, v případě deště se projekce přesune do malého sálu zámku. V sobotu je na programu hudební večer, který odstartuje ve 20 hodin koncert Václava Fajfra, ve 20.45 proběhne exhibice taekwondistů z Hradce nad Moravicí, od 21 hodin vystoupí My Dva Trio, následovat bude odpustová zábava s DJ Nádeníčkem. V neděli proběhne v 10.30 mše svatá, od 14.30 začne v zámeckém parku akce s názvem Buchtyáda, příchozí ochutnají vzorky napečených pochoutek do soutěže. Vystoupí i děti z hoštické základní školy. V neděli budou pro děti připraveny různé atrakce, po celý víkend je zajištěno občerstvení. (ber)