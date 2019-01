Větřkovice ovládnou traktory a frézy

Traktoristé nejen z opavského okresu, ale i z dalších koutů České republiky opět zamíří do Větřkovic. V sobotu 25. srpna se zde totiž uskuteční oblíbená Větřkovská traktoriáda. Příznivci podomácku vyrobených traktorů a fréz se zde sejdou už po jedenácté. Registrace účastníků proběhne od 9 do 11 hodin, pak už bude akce oficiálně zahájena. Klání je rozděleno do dvou kategorií, soutěžit budou stroje s jednou poháněnou nápravou (dvoukolky) a se dvěma (čtyřkolky). K vidění bude i trial traktorů, jejichž řidiči budou se svými „miláčky“ muset zdolat členitou trať s různými překážkami. Diváci nepřijdou ani o oblíbený a velmi atraktivní závěrečný běh vodním příkopem, jenž nese název Prase za prase. Po celý den budou k dispozici kulinářské speciality všeho druhu. Návštěvníci mohou zdarma nechat auta na vyhrazeném prakovišti, vstup na traktoriádu je volný. Bližší informace najdou zájemci na www.domacitraktorky.cz.