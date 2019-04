Vlak na Otevírání jara

Otevírání jara a zahájení turistické sezóny v Hradci nad Moravicí potěší nejenom příznivce památek, ale i milovníky železnice. České dráhy totiž v sobotu 13. dubna 2019 vypraví ze stanice Ostrava-Svinova do Hradce nad Moravicí zvláštní vlak, který povede motorová lokomotiva T478.1002, přezdívaná Bardotka. Jde o prototyp jedné z nejúspěšnějších motorových lokomotiv, které ukončily parní éru na většině osobních i nákladních vlaků. Vyráběly se v letech 1964 až 1971. Pro nezaměnitelný basový až dunivý zvuk motoru k nám tyto lokomotivy jezdí obdivovat návštěvníci z celé Evropy. Vlak odjíždí ze stanice Ostrava-Svinov v 8.25 hodin, zpět z Hradce nad Moravicí pojede v 16.40 hodin. Do vlaku mohou zájemci přistoupit také v Háji ve Slezsku, ve Štítině nebo ve stanici Opava východ. Cíl zvláštní jízdy nebyl vybrán náhodou. Před branou Červeného zámku v Hradci nad Moravicí se v sobotu 13. dubna uskuteční od 9.15 hodin tradiční akce Otevírání jara a zahájení turistické sezony. Kromě kulturního a zábavného programu budou pro zájemce připravené také tři turistické trasy.Zvláštní vlak uskuteční navíc i jízdu na trase Hradec nad Moravicí – Opava východ a zpět, a to s odjezdem v 10.22 hodin z Hradce nad Moravicí a v opačném směru s odjezdem ze stanice Opava východ ve 14.22 hodin.