Kravařské centrum volného času pořádá tradiční podzimní burzu oblečení, obuvi, hraček, hudebnin a sportovních potřeb. Ve čtvrtek 18. října budou věci od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin přijímány, samotný prodej se uskuteční v pátek 19. října v době od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin. Pondělí je vyhrazeno pro závěrečné vyúčtování.