Výstava mapuje počítačovou techniku

V budově Slezské univerzity na Masarykově třídě v Opavě je až do konce ledna k vidění výstava s názvem Retrobajty aneb počítače našich rodičů. Připravili ji studenti a pracovníci Ústavu informatiky a je tvořena především unikátními kousky ze sbírky současného posluchače Tomáše Kramného. Výstava nabízí ucelenou ukázku vývoje počítačové techniky, jejich komponentů i počítačových her. Část exponátů je i zprovozněna, a tak si třeba mladší návštěvníci mohou vyzkoušet hry svých rodičů, ti starší se naopak vrátí do svého mládí. Výstava je určena především pro školy či gymnázia, objednat se ale mohou i zájemci z řad veřejnosti. Návštěvu je možné si rezervovat na mailu hana.cerninova@fpf.slu.cz nebo prostřednictvím formuláře na webu http://retrobajty.slu.cz/.