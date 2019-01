Výstava představí sochaře a restaurátora Jiřího Kačera

Na výstavu sochaře Jiřího Kačera láká již ve čtvrtek 19. října Galerie Hřivnáč v Ostrožné ulici v Opavě.

„Výstava excelentního sochaře s vlastním rukopisem se uskuteční díky osobnímu doporučení opavského sochaře Daniela Klose,“ poznamenal majitel galerie Libor Hřivnáč.

Jiří Kačer je absolventem Střední kamenosochařské školy v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 2004 je členem Umělecké besedy a samostatně vystavuje od roku 1982.

Vernisáž jeho výstavy začne ve čtvrtek v 17 hodin. Výstava bude otevřena ve všední dny od 10 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 15 hodin. Potrvá do 6. ledna.