Bolatičtí včelaři, zahrádkáři a kutilové spojili síly a připravili pro veřejnost v bolatickém kulturním domě výstavu. V sobotu 22. září bude otevřena od 9 do 19 hodin, v neděli 23. září od 8 do 20 a v pondělí 24. září od 9 do 13 hodin. Součástí bude také vyhodnocení 5. ročníku soutěže zahrádkářský top. Vstupné je dobrovolné.