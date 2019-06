Mezinárodní výstavu lilií pořádá ve dnech 29. a 30. června specializovaná organizace ČZS IRIS Hlučín. Květiny budou vystaveny v Červeném kostele v Hlučíně vždy od 9 do 18 hodin. Svými liliemi se budou prezentovat členové IRIS Hlučín a také pěstitelé z Polska, Slovenska. Proběhne i soutěž o aranžování lilií, do které je možnost se přihlásit na emailu tonda.pl@atlas.cz do 10. června.