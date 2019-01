Výtěžek ze sbírky pomůže potřebným

Síť dobročinných second handů Moment pořádá v bývalé kotelně úřadu v Bolaticích další ze svých sbírek. V sobotu 13. října v době od 9 do 11 hodin tam mohou zájemci přinášet oblečení, klobouky, kabelky, bižuterii, sportovní potřeby, hračky, nádobí, elektroniku nebo také drobný nábytek. Zisk z prodeje poputuje na pomoc neziskovým organizacím, a to dennímu stacionáři Žebřík, organizaci Kola pro Afriku, mobilnímu hospici Ondrášek, organizaci Save Elephants a nadačnímu fondu CCBC, který se snaží přispívat k ochraně životního prostředí.